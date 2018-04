Urocza foczka wypoczywa na plaży w Międzyzdrojach. Już stała się gwiazdą

Foka od dwóch dni odwiedza plażę w Międzyzdrojach. Jak pisze lokalny portal 24kurier.pl to zdrowa, około dwuletnia samiczka. Co jakiś czas wychodzi z wody na plażę. Nad jej bezpieczeństwem czuwa Błękitny Patrol WWF. Odgrodził miejsce przebywania foki biało-czerwoną taśmą.

Foka gwiazdą Międzyzdrojów

Foczka z Międzyzdrojów już stała się atrakcją dla spędzających majówkę nad morzem. Na portalach społecznościowych pojawiają się jej zdjęcia i filmy z udziałem tego uroczego zwierzątka. Na jednym nagraniu widać, że do foczki przyjechała nawet telewizja.

Jak relacjonowała reporterka TVN24, większość osób zachowuje się odpowiedzialnie, nie podchodzą za blisko.

Jak zachować się, gdy zobaczymy fokę na plaży? Czytaj poniżej.

Co robić, gdy spotkamy fokę na plaży?

Po pierwsze: nie każda foka, którą znajdziemy na brzegu, potrzebuje pomocy weterynarzy. Ale o każdej warto powiadomić odpowiednie osoby. Kogo dokładnie?

Wystarczy zadzwonić do Stacji Morskiej w Helu (tel. ratunkowy 601 88 99 40) lub do Błękitnego Patrolu WWF (tel. 795 536 009). Eksperci ocenią stan foki i albo podejmą leczenie, albo zabezpieczą miejsce przebywania zwierzęcia, by nie zbliżali się do niego za bardzo ludzie czy psy.

Jeśli spacerujemy po plaży z psem, musimy uważać, by nie zrobił on krzywdy foce. Szczególną czujność trzeba zachować wiosną, kiedy focze szczenięta pojawiają się na brzegu. Co roku dzięki informacjom od plażowiczów udaje się uratować kilka foczych szczeniąt, które potrzebowały pomocy - informuje helskie fokarium.

