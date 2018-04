Majówka jeszcze się na dobre nie zaczęła, a policja już podaje pierwsze porażające dane

js08836 2 godziny temu Oceniono 8 razy 8

Konfiskata auta, grzywna minimum 10 tys. zł., odebranie prawa jazdy minimum na 10 lat. Za ostro ? Auto pożyczone ? A co to kogo obchodzi, niech je spłaci właścicielowi. 10 tys. za dużo ? A i le warte jest życie niewinnych zabitych przez pijaczynę ? 10 lat utraty prawa jazdy ? A co mnie obchodzi ,że teraz będzie jeździł autobusem. Kary muszą być drakońskie bo na pijaczynów nic nie działa. Apele, statystyki, prośby, groźby na nic. Moja propozycja jest drakońska, ale taka powinna być. Zabicie na drodze przez pijaczynę, to od 15 lat więzienia wzwyż bez możliwości wcześniejszego zwolnienia.