Oddano do użytku pierwsze lokale w ramach "Mieszkania plus". Cena wynajmu? "Atrakcyjna"

Zainteresowanie programem w gminie Jarocin jest bardzo duże, w pierwszej kolejności mieszkania przyznawane są rodzinom z małymi dziećmi oraz tym zameldowanym na stałe w gminie Jarocin.

Zdaniem burmistrza Jarocina - Adama Pawlickiego - zainteresowanie wynika z faktu, że mieszkania są wykończone, a cena wynajmu atrakcyjna. Cena za czynsz w Siedleminie wynosi 11 złotych za mkw. plus media, co zdaniem burmistrza Pawlickiego, jest jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert w kraju. Program "Mieszkanie Plus" w gminie Jarocin nie zakłada wykupu mieszkania na własność, choć lokalne władze nie wykluczają takiej możliwości w przyszłości.

Nowe lokale znajdują się w oddalonym o 4 kilometry od Jarocina - Siedleminie. 2- pokojowe mieszkania o powierzchni 36 metrów kwadratowych lub 3 pokojowe o powierzchni 55 metrów kwadratowych są gotowe do zamieszkania od zaraz. - To nowoczesne lokale o wysokim standardzie - zapewnia Jerzy Wolski prezes jarocińskiego towarzystwa budownictwa społecznego, które odpowiada za inwestycje.

W mieszkaniach zamontowano kuchenki gazowe, piece gazowe oraz baterie prysznicowe wraz z kabinami. - Mieszkanie nadaje się do umeblowania i zamieszkania od razu - dodał Wolski.

Łącznie w ramach programu "Mieszkanie plus" w gminie Jarocin powstaje 366 mieszkań, prace rozpoczęły się zimą 2016 roku. Cała inwestycja jest warta 50 milionów złotych. Kolejne lokale mają być oddane do użytku pod koniec maja. Aktualnie w całym kraju w ramach programu "Mieszkanie plus" w budowie jest około 2 tys. mieszkań, prace trwają m.in. w Białej Podlaskiej i Wałbrzychu.