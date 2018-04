W Warszawie wylądował konwój z Polakami z Wysp. Wśród nich poszukiwani za gwałty i zabójstwa

Z samych wysp brytyjskich od początku roku łącznie w 7 takich konwojach do Polski sprowadzono już 126 osób. To dowód na to - jak mówi policja - że nikt nie może czuć się bezkarny, ukrywając się nawet w najdalszych zakątkach świata.

W czwartek wieczorem na warszawskim lotnisku wylądował wojskowy samolot CASA, na pokładzie którego znalazło się 18 osób pozbawionych wolności. Polscy policjanci z Wydziału Konwojowego Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z kolegami z innych wydziałów zadbali o to, aby poszukiwani, ukrywający się na Wyspach, bezpiecznie trafili przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Dla niektórych z przestępców to nie pierwszy taki lot do Polski. Osoby, które w czwartek przyleciały do Warszawy, poszukiwane były m.in. za kradzieże, oszustwa, rozboje ale też za gwałt ze szczególnym okrucieństwem, zabójstwa czy udział w zorganizowanych grupach przestępczych.

Od momentu przejęcia zatrzymanego z rąk brytyjskich funkcjonariuszy, po sporządzeniu stosownej dokumentacji i do momentu przekazania eskortowanych już w Warszawie, polscy policjanci podczas całego konwoju lotniczego dbali o bezpieczeństwo i byli czujni, wiedząc o tym, że niektórzy z konwojowanych mogą być agresywni i mogą też próbować ucieczki.

W 2017 roku na podstawie umów międzynarodowych Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP zorganizował ogółem 785 konwojów, w ramach których w portach lotniczych państw wydania oraz na drogowych przejściach granicznych przejęto lub przekazano 1673 osoby pozbawione wolności.