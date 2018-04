Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. W nocy w Siedliszczu zginęły dwie 20-latki

To jeden z pierwszych takich poważnych wypadków rozpoczynającego się długiej majówki. Policjanci nie ustają w apelach, by Polacy jadący na wypoczynek (niektórzy zaczęli go już w piątek lub sobotę) zachowali ostrożność na drogach.

W nocy z piątku na sobotę na DK 12 w miejscowości Siedliszcze (woj. lubelskie) zderzyły się czołowo BMW i seicento. Według wstępnych ustaleń policji do wypadku doszło w momencie, gdy kierowca BMW wyprzedzał inne auto. W wypadku zginęły dwie młode kobiety, które jechały seicento, 20-letnie kierująca i pasażerka. 22-letni kierowca BMW z Warszawy był trzeźwy, nie było potrzeby, by trafił do szpitala.

Do szpitala z obrażeniami ciała trafiły natomiast 26-latka z fiata i 22-latka z BMW. Policjanci pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu zdarzenia i wyjaśniają szczegóły tragicznego wypadku.