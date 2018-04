Strajk w LOT 1 maja? Związkowcy nieugięci: protest się odbędzie

jancio-utopiec 14 minut temu Oceniono 4 razy 0

Prawo do strajku macie moi drodzy, ale pracodawca ma też prawo zamknąć interes jak będzie przynosił straty. Lot niedawno uciekł spod siekiery, ale widocznie są tacy co go znów chcą wepchnąć w otchłań, więc jak stracicie robotę to nie skamleć mi tu i nie użalać się bo to będą konsekwencje waszych działań.