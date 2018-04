Pogoda na weekend. Do Polski napływa gorące zwrotnikowe powietrze

Wszystko wskazuje na to, że pogoda będzie sprzyjać tym, którzy w weekend wybiorą wypoczynek na świeżym powietrzu. To będzie bardzo ciepły i nieco burzowy weekend - zapowiadają meteorolodzy. Zwrotnikowa masa powietrza utrzyma się w Polsce także w majówkę. A szczegóły? Sprawdźcie poniżej.

Pogoda na weekend

Do Polski zaczęło napływać gorące zwrotnikowe powietrze. W sobotę 28 kwietnia termometry w województwie dolnośląskim pokażą 26 stopni, w centrum 23 st. C, a na Suwalszczyźnie 18 st. C - mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Tego dnia będziemy się cieszyć słońcem - w całym kraju ma być przeważnie pogodnie. Zachmurzenie możliwe jest na północy i południowym zachodzie Polski, tam miejscami wystąpią słabe opady deszczu.

Niedziela ma być jeszcze cieplejsza: na południu kraju nawet 29 stopni! W centrum - 27 st. C. Na Pomorzu temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C do 24 st. C. - Tradycyjnie o tej porze roku najchłodniej będzie na wybrzeżu, od 12 st. C do 16 st. C - podaje IMGW.

Niedziela 29 kwietnia - jak będą czynne sklepy?

Zapowiada się dobra pogoda na grilla. Przelotne deszcze i burze mają pojawić się w niedzielę po południu głównie na wschodzie, w centrum i południu Polski. Może popadać przelotny deszcz.

Według prognoz w czasie burz może spaść do 15 mm deszczu, a wiatr może osiągnąć prędkość do 65 km/h. Gdzie jest burza - radar burzowy >>>

Pogoda będzie sprzyjać grillowaniu gazeta.pl

A jak po weekendzie?

Weekend to dla wielu z nas nie koniec wolnego. Dla niektórych majówka 2018 może trwać nawet 9 dni!

Czy pogoda dopisze? Zgodnie z prognozami synoptyków, zwrotnikowe powietrze ma się utrzymywać również na początku tygodnia. Przy czym, nie zabraknie przelotnych burz na obszarze całego kraju.

Pogoda na majówkę dzień po dniu >>>