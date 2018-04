17-latek podpalił kolegę podczas szkolnych zajęć. Nauczyciela przy nich nie było

jakapral 5 godzin temu Oceniono 7 razy 5

Podpalacz realizował własne potrzeby. Wykazał się pewną kreatywnością oraz nieszablonowym podejściem do poczucia humoru. Poruszał się we własnej strefie komfortu. Zwrócenie mu uwagi na niestosowność zachowania mogłoby naruszyć jego prywatną strefę intymności zachowania. A tak na poważnie zachowanie tego czegoś (człowiek) to skrajny przykład debilizmu. Straszne jak młody debil „myśli” że to żart.