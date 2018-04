Trwa protest rodziców dzieci niepełnosprawnych pod Sejmem. "Wielu wystąpieniom towarzyszą łzy"

pferben godzinę temu Oceniono 13 razy 5

To są właśnie ci ludzie, do których powinno iść wsparcie finansowe od państwa. Najbardziej bezbronni, niemogacy walczyć i normalnie zarabiać. Dlaczego kasa idzie do zdrowych, młodych osób, po co daje się kasę krolicom, które mogą i powinny same zarabiać? Państwo powinno pomagać poprzez otwieranie żłobków, przedszkoli, przez chronienie praw pracowników, a nie rozdawać kasę za nic. Całe 500+ powinno iść dla osób niepełnosprawnych.