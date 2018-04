Protest pod KRS, kilkanaście osób zatrzymanych. Jest nagranie. "Głowę mi naciskacie, ludzie, ała"

Krajowa Rada Sądownictwa zebrała się w piątek na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie. KRS wybrała nowego przewodniczącego, wieceprzewodniczących i prezydium oraz podjęła pierwsze merytoryczne decyzje. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Okoliczności wyboru członków KRS wzbudzały wiele kontrowersji. Sejm wybrał nową KRS w marcu. Dziewięciu z piętnastu kandydatów na sędziów KRS zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie zgłosiły swoich kandydatów. Opozycja argumentowała, że nie miała możliwości zweryfikowania kandydatur przedstawionych przez PiS, nie udostępniono list poparcia, a sędziowie mogą być powiązani z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.

Z tego powodu przed siedzibą KRS protestowali w piątek działacze organizacji Akcja Demokracja. Twierdzą, że większość członków rady została powołana w niezgodnej z konstytucją procedurze.

KRS. Wkracza policja

W trakcie manifestacji doszło do incydentu. Jak informuje w rozmowie z Gazeta.pl asp. szt. Mariusz Mrozek, kilka minut przed zakończeniem zgromadzenia przed siedzibą KRS pojawiła się grupa młodych osób. Byli to najprawdopodobniej działacze Obywateli RP.

- Usiedli na jezdni, blokując wjazd do tej instytucji. Byli proszeni o zejście z jezdni, przesunięcie się na bok, by nie utrudniać się dostania do budynku lub jego opuszczenia. Nie chcieli się do tych próśb i poleceń zastosować - tłumaczy Mrozek.

Obywatele RP przedstawiają inną wersję. Nazywają na Twitterze działania policji "brutalnymi". "Policja o niczym nie ostrzegała. Nagle rzuciła się na osoby stojące na podjeździe" - twierdzi organizacja. Na opublikowanym przez Obywateli nagraniu widać, jak policjanci unieruchamiają jednego z zatrzymanych.

- Proszę wyciągnąć rękę spod ciała - mówią, przytrzymując mężczyznę leżącego na trawie.

- Głowę mi naciskacie, ludzie, ała - odpowiada leżący. Słychać, jak funkcjonariusze mówią do filmującej akcję kobiety, by się cofnęła i "nie utrudniała czynności".

Policja użyła siły fizycznej i przeniosła demonstrantów na bok. Jak twierdzi policjant, część z osób nie chciała podać swoich danych, w związku z czym trzynastu uczestników zostało doprowadzonych na komendę, by potwierdzić ich tożsamość.

- Dziesięć osób będzie miało sprawy o wykroczenia w związku z zakłócaniem porządku publicznego, trzy osoby mają przedstawione zarzuty karne dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej policjantów - dodaje Mariusz Mrozek. Jak twierdzi, te osoby miały "szturchać i popychać funkcjonariuszy".

Wszyscy zatrzymani przed KRS zostali już zwolnieni do domów.