Nastąpi "deantenizacja" korony na głowie Jezusa ze Świebodzina. Jest decyzja kurii

Bp Tadeusz Lityński polecił usunąć urządzenia znajdujące się na szczycie figury Chrystusa w Świebodzinie, ponieważ ich obecność może ranić wrażliwość wielu osób, zwłaszcza wierzących. Ks. proboszcz Jan Romaniuk przyjął tę decyzję i zobowiązał się do przeprowadzenia demontażu w najbliższych dniach, najpóźniej do 10 maja 2018 r.

- brzmi oświadczenie Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, które otrzymał serwis money.pl.

Sprawę anten zamontowanych w kornie słynnej figury Jezusa ze Świebodzina jako pierwsi opisali dziennikarze Faktu.

Dziennikarze ustalili, że anteny na głowie Jezusa należą do firmy, która zajmuje się dostarczaniem internetu. Według informatora gazety, sam proboszcz wyszedł z propozycją umieszczenia sprzętu na szczycie figury, bo chciał mieć internet do zabezpieczenia monitoringu na terenie parafii. Wiadomo także, że sygnał z głowy Jezusa przesyłany jest dalej, do innych odbiorców.