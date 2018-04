Majówka 2018. Kiedy będą czynne sklepy?

Majówka zacznie się 1 maja Świętem Pracy i jest to dzień ustawowo wolny od pracy. 2 maja wypada z kolei Święto Flagi RP, lecz pozostaje on dniem roboczym. Ostatni dzień majówki jest również wolny od pracy, bo obchodzimy wtedy Święto Konstytucji 3 maja. Jak otwarte będą sklepy w majówkę?

Kto może otworzyć sklep?

W dni ustawowo wolne od pracy mogą być czynne sklepy, w których pracuje właściciel lub pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej – o dzieło lub na zlecenie. Nie dotyczy to pracowników etatowych. W te dni zamknięte są sklepy wielkopowierzchniowe typu supermarkety i dyskonty.

1 maja. Jak otwarte będą sklepy?

1 maja bez ograniczeń mogą pracować właściciele sklepów i pracownicy na ww. warunkach. Sklepy takie jak Biedronka, Tesco, Carrefour czy Lidl będą zamknięte. Jednak prowadzone przez ajentów placówki sieci Żabka czy Freshmarket mogą być czynne. W jakich godzinach? W zależności od woli właściciela będzie to albo od godz. 9 do 19 albo od godz. 11 do 21. Informacje znajdziemy najpewniej na drzwiach sklepu.

2 maja. Sklepy czynne jak w każdy dzień

2 maja to dobry dzień na zrobienie zakupów na dalszą część majówki. W połowie majówki sklepy powinny być czynne jak w każdy dzień roboczy. W zależności od miejsca godziny otwarcia wyglądają następująco:

Biedronka – do godz. 22,

Tesco – od godz. 6 do godz. 24,

Carrefour – od godz. 8.30 do godz. 22,

Lidl – od godz. 8 do godz. 21,

Auchan – od godz. 8 do godz. 22,

Żabka/Freshmarket – od godz. 6 do godz. 24.

3 maja. Ponowne zamknięcie marketów

3 maja duże markety ponownie będą zamknięte. Otwarte będą mogły być te same sklepy co w pierwszy dzień majówki – prowadzone przez właściciela lub pracownika na umowie cywilnoprawnej.

