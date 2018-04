PiS chciał, by kobiety rodziły dzieci "skazane na śmierć". Ile rodzin dostało pieniądze?

Rodzice dzieci niepełnosprawnych ponad tydzień protestują w Sejmie i wszystko wskazuje, że zostaną tam co najmniej przez majówkę. Domagają się zwiększenia renty socjalnej i dostatku rehabilitacyjnego wysokości 500 zł. W sprawie tego ostatniego wciąż nie ma porozumienia z rządem. To jeden z powodów, dla których w Polsce zaczęła się dyskusja o pomocy nieuleczalnie chorym.

Drugim jest sprawa Alfiego Evansa. Wicepremier Beata Szydło uznała, że polski rząd powinien zaangażować się w sprawę nieuleczenie chorego brytyjskiego dziecka. Wypowiadał się też prezydent Andrzej Duda. "Alfie Evans musi zostać uratowany" - napisał. W wywiadzie dla TVP mówił o "cynizmie i draństwie" sądu, który zdecydował o odłączeniu Alfiego od aparatury podtrzymującej życie.

Sztandarowy program "Za życiem". A efekty?

A co PiS robi, by ulżyć Polskim rodzinom z nieuleczalnie chorymi dziećmi? W Polsce od ponad roku obowiązuje PiS-owska ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Był to pierwszy taki pakiet dla rodziców nieuleczanie chorych dzieci, uchwalony przez obecny Sejm.

Celem ustawy było m.in. wsparcie kobiet, które urodzą chore dziecko (a w efekcie - skłonienie do niedecydowania się na aborcję).

Będziemy dążyli do tego, by nawet przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, kończyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię

- mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP.

Podstawą programu "Za życiem" było jednorazowe świadczenie wysokości 4 tys. zł, wypłacane w pierwszym roku życia chorego dziecka. Poza tym kobietom miało być zapewniane m.in. do 9 dodatkowych wizyt położnej, rehabilitacja dziecka czy tzw. opieka wytchnieniowa. Poszczególne programy pomocowe miały zacząć działać od lipca lub później.

Tak wyglądało to w teorii. A w praktyce? Po roku działania ustawy zapytali o to posłowie Nowoczesnej. W interpelacji do ministerstw zdrowia i rodziny zwracali uwagę, że m.in. opieka wytchnieniowa nie została wprowadzona w terminie.

To się udało

W połowie lutego ministerstwa przygotowały obszerne odpowiedzi na pytania posłów. Czego się z nich dowiadujemy?

Udało się uruchomić 743 nowe miejsca w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ministerstwo rodzimy podało, ile osób skorzystało z głównego punktu ustawy - wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu "urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu". W sumie w 2017 roku wypłacono 4129 takich świadczeń. Oznacza to, że przeznaczona na to kwota wyniosła w sumie 16,5 mln zł. Najwięcej osób (544) skorzystało z tego świadczenia w woj. mazowieckim, najmniej - w opolskim (101).

Świadczenie dla kobiet, które urodziły nieuleczalnie chore dziecko, wywołało w momencie uchwalenia spore kontrowersje. Część komentatorów nazywała je "trumienkowym", czy też "rekompensatą za nieprzerwanie ciąży".

Tu jest problem

Na co jeszcze wydano pieniądze w ramach ustawy? Prawie 2,1 mln zł przeznaczono na utworzenie 38 nowych mieszkań chronionych dla 137 osób. To na razie niewielka część za 108 mln zł, które są przeznaczone na ten cel do 2021 roku.

W celu utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych w powiatach strona rządowa zwróciła się do samorządów o wskazanie placówek, które pełnią taką funkcję. "Z 380 powiatów i miast na prawach powiatu do Ministerstwa Edukacji wpłynęło 310 potwierdzeń przystąpienia do programu"- czytamy w odpowiedzi na interpelację. "W 70 przypadkach odmówiono przystąpienia do programu lub pozostawiono zapytanie bez odpowiedzi" - dodają autorzy dokumentu. Do grudnia zeszłego roku ministerstwo podpisał 272 porozumienia z samorządami na łączną kwotę 9,9 mln zł. Na razie nie wiadomo, ilu dzieciom udało się dzięki temu udzielić wsparcia.

W ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydano 1,1 mln zł na utworzenia w instytucjach opieki utworzono 77 nowych miejsc. 1,8 mln zł przeznaczono na dostosowanie 266 istniejących miejsc, a 0,9 mln zł - na dofinansowanie funkcjonowania 233 miejsc.

Wiele punktów czeka na zmiany w prawie

W odpowiedzi na pytania dot. wielu innych aspektów strona rządowa opisywała, jakie narzędzia prawne powstały do ich realizacji - ale nie jakie są konkretne efekty. Dowiadujemy się m.in, że wprowadzono zmiany, które teoretycznie mają pomagać rodzicom osób niepełnosprawnych wrócić na rynek pracy - ale już nie, ile osób z tego skorzystało.

W niektórych przypadkach, jak np. w sprawie elastycznych form organizacji czasu pracy czy wsparcia niepełnosprawnych na rynku pracy, trwają jeszcze prace legislacyjne.

Jeśli chodzi o wspomnianą opiekę wytchnieniową, rząd przygotowuje zmiany przepisów. Chodzi m.in. o ustalenie kryterium dochodowego dla tej formy pomocy.

Na razie nie udało się także stworzyć bazy danych i portalu o formach wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych. "Trwają prace nad projektem uchwały" - informuje Ministerstwo Rodziny.

Kolejny punkt - działania legislacyjne w zakresie stworzenia modelu systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe - zostały wstrzymane "do czasu podjęcia przez członków Rady Ministrów kluczowych dla systemu rozstrzygnięć".