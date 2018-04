Pogoda na majówkę. Początek zapowiada się upalnie, jak w lipcu. Ale nie w całym kraju

Jeśli ktoś zaczyna majówkę jeszcze w kwietniu, jest szczęściarzem. To właśnie pod koniec kwietnia i na koniec tegorocznej majówki ma być najcieplej. Poza tym pojawią się pierwsze, wiosenne burze, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski, które mogą pokrzyżować plany niektórym. Jeśli jednak ktoś woli chłód, kierunek jest jeden: północ Polski.

Pogoda - 28 kwietnia

Niektórzy majówkę zaczną w sobotę 28 kwietnia. W sobotę temperatury będą wahać się od 16-17 stopni na północy, do nawet 26 st. na południu (Śląsk i Małopolska). Na zachodzie Polski mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Pogoda na 28 kwietnia ventusky.com

Pogoda - 29 kwietnia

W niedzielę 29 kwietnia będzie jeszcze cieplej, a temperatury mogą sięgać nawet 30 st. w centrum kraju. Znów w kilku miejscach mogą pojawić się drobne opady deszczu (Małopolska i Zachodniopomorskie).

Pogoda na 29 kwietnia ventusky.com

Pogoda - 30 kwietnia

30 kwietnia, poniedziałek, będzie za to niezwykle ciepły i słoneczny, a deszcz może pojawić się tylko w woj. zachodniopomorskim i rejonach Wrocławia. Na Górnym Śląsku temperatury przekroczą 30 st. C., a w całej Polsce (za wyjątkiem obrzeży zachodnich i północnych) będzie ponad 20 stopni.

Pogoda na 30 kwietnia ventusky.com

Pogoda - 1 maja

1 maja natomiast będzie odrobinę chłodniej, najcieplej będzie w centralnej i wschodniej Polsce (od 25 do 30 st. C.), poniżej 20 st. będzie na zachodzie. W woj. podkarpackim można spodziewać się burz, natomiast w mazowieckim i podlaskim - deszczu.

Pogoda na 1 maja ventusky.com

Pogoda - 2 maja

W drugi dzień majówki na południu i południowym wschodzie (woj. lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie) pojawią się burze, a deszcz spadnie także w południowej Małopolsce. Najzimniej będzie na północy - w Słupsku termometry wskażą 15 stopni, a najcieplej będzie na wschodzie i południu kraju (do 29 st. C.).

Pogoda na 2 maja ventusky.com

Pogoda - 3 maja

Ostatni dzień oficjalnej majówki przyniesie ochłodzenie na północnym-zachodzie Polski, gdzie temperatury będą wahać się między 10 a 17 st. C., tam też ma pojawić się najwięcej opadów. Ponownie najcieplej będzie na południu i wschodzie: od 25 do 29 st. C.

Pogoda na 3 maja ventusky.com

Pogoda - 4 maja

4 maja w piątek wszyscy w Polsce odczują poprawę: temperatury skoczą do ponad 24 st. na terenie całego kraju, a aurę zepsuć mogą tylko deszcze na wybrzeżu i w południowej Małopolsce. Tego dnia należy spodziewać się też burz za wyjątkiem Pomorza Zachodniego.

Pogoda na 4 maja ventusky.com

Pogoda 5 maja

W sobotę 5 maja, przedostatniego dnia "przedłużonej" majówki, znów w całym kraju będzie ciepło, a w województwie lubuskim i w części mazowieckiego, można spodziewać się ponad 30 st. C. Chłodniej ponownie na wybrzeżu, a opady mogą pojawić się w całym kraju.

Pogoda na 5 maja ventusky.com

Pogoda - 6 maja

Niedziela 6 maja ma przynieść drobne ochłodzenie, najwyższe temperatury ponownie na południowym zachodzie kraju (Śląsk i woj. lubuskie). Jednocześnie przez podkarpackie, aż do mazowieckiego mają przejść burze.

Pogoda na 6 maja ventusky.com