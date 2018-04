Przełomowy wyrok NSA ws. szczepień. Grzywny już za niestawienie się na badania

ks-t 3 godziny temu Oceniono 36 razy 24

Niestety nieszczepione dziecko to zagrożenie dla niego ale przede wszystkim dla otoczenia. Powiedzmy że skutecznośc szczepionki wynosi 90% a dziecko styka się z setką innych dzieci. Ochrona wynosi wówczas ponad 80%. Jeśli wśród tej setki będzie 10 nieszczepionych to ochrona spada do 44% a więc - uda się albo się nie uda. I to jest prawdziwy problem. Bandyci którzy nie szczepią włąsnych dzieci świadomie chcą zarażać inne, szczepione. Uważam że tak jak np. w kraju wolności,USA, nieszczepione dziecko nie ma wstępu do publicznej szkoły.