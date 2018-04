TVP rzuciła się na pomoc rządowi. Są "paski" atakujące protest rodziców i odpowiedni rozmówcy

Szymon Zygmond 3 godziny temu Oceniono 57 razy 49

Czego to oni nie wymysla.... Znam ludzi z otoczenia osób niepełnosprawnych... I kazał bym normalnemu człowiekowi wyżyć za 760zl renty socjalnej i 150 zasiłku pielegnacyjnego, wsumie 900 zl. I ja się pytam taka osoba opłaci czynsz, wode, gaz i prad, a co z resztą kit z okna ma jesv, nie wspominając żeby gdzieś wyjść coś sobie kupić bo na to to już w ogóle brak. Chciałbym aby te krytyczne osoby chociaż na miesiąc zamieniły sieiejscami z tymi osobami.....