Boże Ciało 2018. Kiedy wypada? Przed nami kolejna szansa na długi weekend

Boże Ciało to jedno z głównych świąt Kościoła Katolickiego. Pełna nazwa święta to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Chociaż wiara w to krew i wino przemieniają się w Ciało oraz Krew Jezusa Chrystusa towarzyszyła wiernym od samego początku chrześcijaństwa, minęły stulecia zanim zaczęli oni obchodzić Boże Ciało.

Boże Ciało - tradycja święta

Tradycja dojrzewała na Zachodzie już od przełomu XI i XII wieku. Jedną z głównych przyczyn ustanowienia tego święta było objawienie Julianny z Cornillon. To właśnie pod wpływem tych objawień biskup Robert ustanowił w 1246 roku święto Bożego Ciała. Julianna nie uniknęła też oskarżeń o herezję, ale ostatecznie święto się przyjęło.



Procesje eucharystyczne, które odbywają się w dniu Bożego Ciała, zostały wprowadzone dużo później niż samo Boże Ciało. Jednym z pierwszych śladów ich pojawienia się jest informacja o uroczystej procesji w Kolonii, która odbywała się w latach 1265-75. Podczas tej procesji, ludzie nieśli krzyż wraz z Najświętszym Sakramentem. W taki sposób nawiązano do odległego w przeszłości zwyczaju zbierania Eucharystii dla obrony przed niebezpieczeństwem.



W obecnych czasach Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało, jest przeżywana w czwartek, po uroczystości Trójcy Świętej. To święto ruchome.

Jak Boże Ciało jest obchodzone współcześnie? Mieszkańcy każdej parafii, przygotowują ołtarze na uroczystą procesję. W czasie procesji, ministranci dzwonią dzwoneczkami, a dziewczynki sypią kwiatki. Wszyscy zgromadzeni wierni, modlą się oraz śpiewają. Ksiądz wraz z wiernymi zatrzymuje się przy stacjach i odprawia krótką modlitwę, po czym wszyscy ruszają dalej.

Uroczytości Bożego Ciała procesja Fot. Władysław Czulak/Agencja Gazeta

Boże Ciało 2018 – kolejna okazja na długi weekend

W przerwie Bożego ciała możemy mieć dłuższe wolne. 31 maja jest ustawowo dniem wolnym. Jeśli chcemy zrobić sobie długi weekend to 1 czerwca (Dzień Dziecka) musimy wziąć urlop. Wtedy aż 4 dni - do niedzieli 3 czerwca włącznie - możemy odpoczywać.

Boże Ciało Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta