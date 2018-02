Gronkiewicz-Waltz nasłała straż miejską z blokadami na auta ludzi z PO? "Tak się mści HGW"

vomiting_frog wczoraj Oceniono 7 razy 5

W zasadzie to idea blokady kół jako taka jest kretynizmem.

Jeśli samochód przeszkadza to odholują. Jak i tak może w tym miejscu stać to założą blokadę de facto potwierdzając że się nic wielkiego nie dzieje że to auto tam stoi skoro może jeszcze i to na pewno dłużej jak by bez blokady.

Wypisać mandat i wprowadzić tryb domniemanej akceptacji 7 dniach po doręczeniu mandat wysłać na adres zameldowania ze zdjęciem i wsadzić za szybę info tu byliśmy SM zapraszamy do siebie a nie jakieś wygłupy z blokadami.