Zaatakował obywatela Mongolii, teraz szuka go policja. Napadnięty mężczyzna obronił się sam

wczoraj

Ma się ochotę puścić pawia na te wszechpolskie rządy nazioli i jakiś zafajdanych hitlerków za dwa grosze, co to w dziesięciu potrafią obsobaczyć kogoś bo się ważył mówić po angielsku, a nie w ogólnoświatowej mowie Wolskiej : kuwa, weź kuwa, odp się kuwa... Patryjoty co to ani historii naszego kraju nie znają ani jednego zdania po polsku bez błędu nie potrafią sklecić