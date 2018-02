Silny mróz zabija. Tej nocy zamarzły w Polsce cztery osoby. Najchłodniejsze dni przed nami

Edward Żmuda pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Przestańcie bredzić z tym silnym mrozem i ciężką zimą, jestem ze wsi i pamiętam ,jak w latach mojej młodości mama wydeptywała mi ścieżkę do drogi publicznej gdy szedłem do szkoły a miałem do nie odległości 3 km, nie wozili nas żadnymi gimbusami , po prostu dzieci szły do i wracały ze szkoły pieszo. Mrozy w lutym to normalna sprawa- w Rosji w jakucku o tej porze jest -40 st C i nie robią wielkiego halooo.