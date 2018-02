Bezczelna złodziejka okradła klientkę Biedronki w Radzyniu Podlaskim. Czyn nagrała kamera

Choć do kradzieży doszło na początku stycznia, do tej pory nie udało się złapać złodziejki, która w bezczelny sposób okradła klientkę marketu. Wykorzystała jej nie uwagę i z torebki leżącej w wózku sklepowym zabrała portfel z pieniędzmi. Policja publikuje wizerunek sprawczyni i apeluje do osób, które ją rozpoznają, o kontakt z komendą w Radzyniu Podlaskim.



Do przestępstwa doszło 4 stycznia około godz. 14:30. w jednym z marketów w Radzyniu Podlaskim. Kobieta, klientka sklepu zgłosiła, podczas zakupów została okradziona. Z torebki, którą trzymała w wózku sklepowym, ktoś zabrał jej portfel. Straty wyceniła na kwotę ponad 700 zł. Jak się okazało, jedna z kamer sklepowego monitoringu nagrała moment kradzieży. Na filmie widać, jak pokrzywdzona schyla się do lodówki po mrożonki. W tym czasie inna z klientek podchodzi do stojącego obok wózka i niepostrzeżenie w bezczelny wręcz sposób otwiera torebkę i zabiera portfel. Policjanci apelują do osób, które rozpoznają złodziejkę, o kontakt z radzyńską komendą policji. Informacje można przekazywać pod nr tel. (83) 351-22-10 lub bezpośrednio z prowadzącym postępowanie policjantem pod nr tel. (83) 351-22-37.

