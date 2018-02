Obrzydliwe, to nie jest fejk. Antysemicki rysunek w prawicowym portalu

W środę Fundacja Rodziny Rudermanów opublikowała prowokacyjny film promocyjny, w którym występują prawdopodobnie Amerykanie pochodzenia żydowskiego. - Pójdę za to do więzienia; zamkną mnie za to, co zaraz zrobię; polskie więzienie dziś już mnie nie przestraszy - mówiły osoby na nagraniu, po czym wypowiadały frazę "polski Holocaust".

Wywołało to oczywisty sprzeciw m.in. Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, a sam film został usunięty z serwisu YouTube. Nagranie pojawiło się w trakcie sporu polsko-izraelskiego o przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o IPN.

Czerwona gwiazda

Rysunkowy komentarz po tym, jak w sieci pojawiła się dyskusja o "polskim Holocauście" i hasztag #PolishHolocaust, zamieścił na portalu dorzeczy.pl Cezary Krysztopa, rysownik, publicysta m.in. Polskiego Radia 24 i "Tygodnika Solidarność", komentator w TVP.

Ilustracja przedstawia trzy postaci, a w centralnej części jest napis "#PolishHolocaust". Pośrodku, na kolanach, jest biała postać z flagą polski na prawej ręce. Dwie inne, stylizowane na gestapowca i funkcjonariusza NKWD, stojące po obydwu stronach, kierują lufy pistoletów w stronę głowy trzeciej. Na czarnych postaciach umieszczono też dwa symbole: swastykę i sześcioramienną gwiazdę.

Właśnie ten szczegół zwraca uwagę: czerwona, pięcioramienna gwiazda, była symbolem komunistycznym. Tymczasem na ilustracji gwiazda ma sześć ramion i przypomina gwiazdę Dawida. W komentarzach pod tweetem autor był pytany, czy przypadkiem nie przekroczył granicy. "Zjawisko Żydokomuny jest faktem", "Nazwisk Żydów w ubecji nie znasz? Ja w odróżnieniu od Izraela nie obarczam ich winami wszystkich Żydów, ale ich obecność jest faktem" - odpisywał Krysztopa.