Dwa lata Kurskiego w TVP. Uważa, że spełnił obietnice. Teraz czas na "odbudowę kabaretu"

TVPis to jeden wielki kabaret, więc Kurski spokojnie może odejść, spełnił misję śmiesznosci...

A tak na marginesie to jak sobie wspomnę telewizja z głębokiej komuny to łza się w oku kręci : premierowe odcinki Kabaretu starszych panów, Stawka większa niż życie, Kobra, nawet telenowele były lepsze Czterdziestolatek, 07 zgłoś się, Dom...