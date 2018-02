"To taka polska Anna Zalewska". Czarnecki pisał o sekretarz, pozował z kimś zupełnie innym

Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, do niedawna też wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, przebywa obecnie w USA. Polityk dzieli się na Twitterze zdjęciami i komentarzami z konferencji Republikanów w Waszyngtonie. Takie wyjazdy to okazja do wielu spotkań, ciekawych rozmów i wspólnych fotografii.

Jednym ze zdjęć z takiego spotkania Czarnecki podzielił się ze swoimi fanami na Twitterze. "Waszyngton: miło i sympatycznie z Betsy Devos - sekretarzem edukacji USA. To taka polska Anna Zalewska..." - napisał polityk.

Wpis europosła Ryszarda Czarneckiego @r_czarnecki/Twitter

Nie byłoby w tym zdjęciu nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że na fotografii nie jest obecna Betsy DeVos, tylko zupełnie inna kobieta, na pewno nieposiadająca rangi sekretarza. Nie jest to DeVos, ani Elaine Chao (sekretarz transportu), ani Kirstjen Nielsen (sekretarz bezpieczeństwa narodowego).

Betsy DeVos, sekretarz edukacji USA domena publiczna

Nie dowiemy się raczej, z kim do zdjęcia pozował Czarnecki, ponieważ polityk skasował je, gdy w komentarzach na Twitterze pojawiły się głosy, że na fotografii na pewno nie ma Betsy DeVos.