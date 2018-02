Zabrze w wielkopolskim, Kraków w "łódzko-świętokrzyskim". Mapa Polski według pracowników KPRM

remo29 2 godziny temu Oceniono 35 razy 27

Mój dziadek był zegarmistrzem. Kiedyś opowiadał, że jak ruskie czerwonoarmiejce weszli do wsi, to pewnego razu dwóch sołdatów przyszło do niego z zajumanym po drodze wielkim stojącym zegarem. Chcieli, żeby im przerobił ten zegar na dwa takie mniejsze, żeby w kieszeni się zmieściły. Mały wtedy byłem, ale wiedziałem, że to nie może być prawda, że to żart, bo ludzie nie są aż tak głupi.

Dziś, dziesiątki lat później, jak patrzę na to wszystko, to myślę, że mógł nie żartować.