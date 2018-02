Obcokrajowcy zaatakowali policję w Zgierzu. Padły strzały. 4 osoby ranne, 13 zatrzymanych

Jak informuje Radio Łódź zdarzenie miało miejsce ok. 2 w nocy. Według lokalnych mediów do strzelaniny doszło po tym, jak przy ul. Rembowskiego policjanci próbowali wylegitymować grupę Gruzinów i Ukraińców. Interwencja była związana z zakłócaniem ciszy nocnej i porządku publicznego. Jak podaje Radio Łódź obcokrajowcy byli bardzo agresywni. Jeden z nich miał uderzyć policjanta płytą chodnikową i krzesłem w głowę, po tym dołączyła do nich kolejna grupa. Mundurowi musieli użyć broni palnej.

Trzy osoby z agresywnej grupy mają rany postrzałowe nóg, natomiast jeden z funkcjonariuszy trafił do szpitala z rozciętą głową. Ul. Rembowskiego jest zamknięta, na miejscu nadal pracują służby, poszukiwani są świadkowie zdarzenia. Dochodzenie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi.