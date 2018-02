Kto konsultował ustawę o IPN? Komentator proputinowskiej agencji i dawny doktorant senatora

g.lesio 2 godziny temu Oceniono 19 razy 19

No cóż - standardy Piś-owskie zostały zastosowane jak to zawsze bywało i przy tej ustawie.

Brawo.

Tak trzymać.



A na poważnie to ręce opadają. Wydawałoby się, że już większego dna nie można osiągnąć a tu codziennie okazuje się, że do dna bardzo daleko.

Chyba już przywykłem bo mnie powoli już nic co robi PśS nie dziwi.