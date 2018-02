Łyżwa odcięła 5-letniej Wiktorii kawałek palca. Dyspozytor nie wysłał karetki. "To nie taksówka"

dziadekjam wczoraj Oceniono 31 razy 17

"Zdaniem WSRM, dyspozytor postąpił słusznie, gdyż - jak wskazano - amputacja opuszki palca nie jest stanem zagrożenia życia i zdrowia, która jest podstawą do wysłania karetki."

No tak, przecież zagrożenie utraty części palca, to żadne zagrożenie dla zdrowia.

Widać, że w Łodzi zagrożeniem dla zdrowia jest jedynie brak Pavulonu do "uzdrowienia" pacjenta...