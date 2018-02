Kobieta twierdzi, że policja ją skatowała i raziła paralizatorem syna. Sama została skazana

Tomasz Nowak 4 godziny temu Oceniono 3 razy 3

ja tylko napisze jedno. w poznaniu kiedyś szedłem do auta ale nie pamiętałem gdzie go zaparkowałem. minąłem ulice o kilka metrów i zawracam. patrol uznał że uciekam. wiec mnie zatrzymał, pytaja sie sku... gdzie ide. mówie że do samochodu. kazali mi dmuchać. dlaczego pytam? bo pan idzie do samochodu? no ide i co? dmuchaj albo do szpitala cie bierzemy. dmuchnąłem. ryje w dziub i poszli. jeden grał dobrego drugi złego. 2gi przykładek - taxiarz przejechał komuś po nodze, trochę, niewiele ale komisariat przy starym rynku odmowił pomocy, 3ci - widze czarne bmw potrąca pieszego na starym rynku w poznaniu w nocy, radiowóz zawraca i udają, że niczego nie widzieli :D . wszystkie sprawy były zgłoszone.