Ksiądz nagrywał nagie dziewczynki w przebieralniach. Tłumaczył, że to przez stres

Ja tam mu wierzę.



Suweren co rusz ze stresu robi coś głupiego - a to coś ukradnie, a to pobije profesora mówiącego po niemiecku w autobusie, a to kogoś zgwałci czy doprowadzi na zakrystii nieletnią do innych czynności seksualnych, czy zagłosuje na PiS...



To wszystko wina stresu.