Film o "polskim Holocauście" nie był jedyny. Dziennikarz z Izraela nagrał swoją odezwę

freeasinfreedom 5 minut temu Oceniono 1 raz 1

Pisowscy "moczarowcy" mogą mi naskoczyć. Mam udokumentowany przez IPN przypadek współpracy z okupantem mojego dziadka. Współpracy przy Zagładzie. Dziadek był Polakiem, do śmierci obnoszącym się tragikomicznie ze swoim cebulowym patriotyzmem, typu chodzenie co niedzielę na mszę w katedrze na drugim końcu miasta w biało-czerwonej opasce. W dużej mierze to właśnie on swoim tragikomicznym zachowaniem (cała rodzina wiedziała o jego kolaboracji) obrzydził mi polskość i patriotyzm.