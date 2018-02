Trybunał UE: Polska złamała przepisy dotyczące jakości powietrza

Polska przegrała z Komisją Europejską spór w unijnym Trybunale Sprawiedliwości w sprawie zanieczyszczenia powietrza. Sędziowie uznali, że Polska naruszyła unijne prawo, bo nie przestrzegała dziennych i rocznych dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu.

Brak efektywnej polityki antysmogowej sprawił, że Polska przegrała w Trybunale UE. Potrzebujemy realnych działań!

- apeluje Greenpeace Polska, komentując wyrok.

Za nieprzestrzeganie unijnych przepisów Bruksela zdecydowała się pozwać Warszawę w grudniu 2015 roku. Minister środowiska Henryk Kowalczyk podkreśla, że sytuacja zmieniła się i Polska stara się doprowadzić do poprawy jakości powietrza.

Co grozi Polsce?

Niekorzystny wyrok nie oznacza automatycznie kar finansowych. Teraz, po ogłoszeniu wyroku, Polska będzie musiała poinformować Komisję Europejską jakie podjęła działania w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Jeśli Bruksela oceni, że te działania są wystarczające, wtedy nie będzie wnioskować o kary finansowe, które mogłyby nawet iść w miliardy złotych.

Jak Polska walczy ze smogiem?

Minister Kowalczyk nie spodziewa się, by Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału o nałożenie kar na Polskę. - Jeśli pokażemy, jakie działania podejmujemy, to nie będzie podstaw do nakładania kar. Bo kary się nakłada wtedy, kiedy ktoś nie chce realizować zaleceń, a my pokażemy to precyzyjnie i konkretnie, że bardzo troszczymy się o czystość powietrza - zadeklarował. Henryk Kowalczyk dodał, że wprowadzany jest między innymi pakiet antysmogowy.

- Wiele działań zostało zrobionych szczególnie w części budynków użyteczności publicznej, w zbiorowym zaopatrzeniu ciepła, modernizacji źródeł ciepła - wymienił minister Kowalczyk. - Oczywiście przed nami jeszcze są działania typu walki ze smogiem w budynkach indywidualnych i taki pakiet zostanie niebawem przedstawiony - dodał.

Smog szkodzi

Zawiera substancje toksyczne i rakotwórcze. Według danych Unii Europejskiej z powodu smogu umiera w Polsce ponad 40 tys. osób rocznie. Złe samopoczucie, nasilenie dolegliwości oddechowych, infekcje oddechowe to objawy, jakie mogą wystąpić u nas od razu.

Długotrwałe narażenie na smog zwiększa ryzyko nowotworów, chorób układu oddechowego, naczyniowo-sercowego, odpornościowego. Szczególnie groźny dla naszego zdrowia jest benzo(a)piren - rakotwórczy związek chemiczny.