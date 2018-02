Tragedia pod Braniewem. Pięć osób zginęło w płonącym renault. Zdjęcia mówią same za siebie

xynat 3 godziny temu Oceniono 16 razy 14

120 na liczniku musi być. Pada? 120. Śnieg? 120. Ślisko? 120. A potem jakiś zakichany dziennikarzyna napisze, że warunki były złe. Nie ma złych warunków. Są tylko źli kierowcy. Na zawsze zapamiętam sytuację, która przydarzyła się mi i mojemu kumplowi. Jechaliśmy na imprezę do jego teściowej. Taki proszony obiadek niedzielny. Ja jechałem powoli po padał śnieg jak cholera a droga 10-kategorii odśnieżania na wsi. Zadzwonił do mnie i śmiał się, że jadę jak emeryt do kościoła. Za chwilę dogoniłem go, wbił się w drzewo bo wyślizgało go na zakręcie. Zabrałem jego żonę i pojechaliśmy dalej a on zadzwonił po lawetę bo wykrzywiło się jedno koło i nie dał rady dalej jechać. Dotarł do teściowej po kilku godzinach, czekał na lawetę, pojechał do warsztatu i uzgadniał koszty naprawy. Gdy tylko dotarł powiedziałem mu że ja jeżdżę jak emeryt do kościoła, zaczerwienił się i odwrócił. Nic nie odpowiedział.