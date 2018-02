Konflikt w przedszkolu. Dyrektor wypisała dzieci. "Powiedziała, że mam już nie przyprowadzać Zosi"

Piotr Klich 3 godziny temu Oceniono 11 razy 11

Ja myślę że gdyby ta pani nie była pewna swoich racji to by tak nie zrobiła, uważam że ludzie przesadzaja z załatwianiem spraw przez neta. Niech poświęca czasu dla normalnej rozmowy jeżeli im zależy na dobru dziecka. Ja nie wiem, jak można przez ekran rozmawiać na temat wychowywania dziecka. Skoro bywali tam codziennie (bo zakładam że oni a nie ich opiekunki) prowadzą dzieci do przedszkola. Co to jest "grupa ma fejsie, żeby sadzic komuś pociski" .. ludzie za ekranem nie odzwierciedlają prawdziwych emocji tylko dostają skrzydeł, jak znani nam trolle którzy bywają na portalach i komentują... zapewne odezwa się pod moja wypowiedzią że im czegoś zakazuje lub uważam za gorszych bo oni wolą w wirtualnie sprawy ważne zalatwiac. Dlatego brak szacunku do drugiego powstaje, bo w necie to każdy jest taki "Spejson"