"Siostra dostała kulkę w usta, konała pod wierzbą". Kolejne kontrowersje przed dniem "wyklętych"

obserwatoriumpolityczne.pl wczoraj Oceniono 52 razy 40

Żołnierze wyklęci, czyli tacy, co walczyli z komunistami oraz z ludnością cywilną, a także (według pis) tacy, co współpracowali z Niemcami (Brygada Świętokrzyska). No nie wiem nie wiem.... czy robienie takiego święta, to dobry pomysł....