Przed laty przepraszał Żydów za grzechy Polaków. Dziś publicysta pisze o "antypolskim froncie"

pedro.666 wczoraj Oceniono 32 razy 6

Ale czemu to Was dziwi? Polacy mają za uszami wobec Żydów, to oczywiste. Ale mnie się włos jeży na głowie, kiedy słyszę o żydowskiej narracji: wszyscy Żydzi niewinni, bo nawet jak winni, to niewinni (bo działali w stresie bojąc się śmierci). Czyli co - każde ku..stwo jest usprawiedliwione, tak? Siedzę w piwnicy z 7 innymi Żydami i mam prawo ich zabić, bo mam prawo się ratować?! Do tego sprowadza się żydowska narracja. Sorry, ale to jakaś paranoja jest - nie do przyjęcia!!! (inną sprawą jest debilizm PiSu, że w to g... wdepnął, ale to inna rozmowa)