Wyliczenia PFN o kampanii trafiły pod lupę. Są nieścisłości, pojawiły się też geodezyjne "repery"

PFN na początku tego roku ruszyło z kampanią, mającą na celu walczyć z określeniem "polskie obozy śmierci". Na te potrzeby powstał spot "Today, we are still on the side of truth" (przemontowany z filmu IPN) i seria "Testimony of truth". 14 lutego PFN podsumowała zasięg swojej kampanii, która była, jak podkreślała Fundacja, "prowadzona w mediach zagranicznych oraz w internecie".

PFN nie podała jednak źródeł tych danych, przedstawiając jedynie informacje dotyczące zasięgu kampanii. Fundacja na opublikowanej na Twitterze planszy podsumowała, że "zasięg odbiorców" np. w USA to 75,2 mln osób, w Wielkiej Brytanii 27,3 mln, w Izraelu 7,9 mln, we Francji 18,5 mln, Niemczech 19,7 mln czy 28,7 mln na Ukrainie. Łącznie było to blisko 180 mln ludzi.

Nieprecyzyjne wyliczenia

Dziennikarka TVN24 wzięła pod lupę wyliczenia Fundacji. Wskazała m.in., że nie doprecyzowano, co oznacza "zasięg" występujący w komunikatach PFN. Jako przykład podaje fakt, że w Izraelu w 2016 roku dostęp do internetu miało 80 proc. mieszkańców, a więc około 6,8 mln osób. Tymczasem PFN twierdzi, że z kampanią dotarł do 7,9 mln ludzi - o milion więcej.

Możliwe, że powodem takich nieścisłości jest sposób, w jaki PFN zliczało zasięg. W materiale TVN24 pada sugestia, że być może zsumowano liczbę unikalnych użytkowników z Facebooka czy Google'a, którzy w rzeczywistości mogli być jedną i tą samą osobą i po prostu zobaczyli kampanię zarówno w mediach społecznościowych, jak i np. na YouTube. Do momentu publikacji materiału TVN24 PFN nie odpowiedziało na pytania stacji, m.in. właśnie o metodologię.

Wspomniano też, że w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl, PFN przekazała, że owe wyliczenia są oparte na "reperach rynkowych". "Niestety, nie jesteśmy w stanie ustalić, czym owe repery są. Reper jest bowiem pojęciem stosowanym w geodezji" - kwituje autorka tekstu.