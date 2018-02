Polska pielęgniarka z nagrodą królowej Szwecji. Za pomysł, jak pomóc osobom z demencją

Autorski pomysł Reczek-Chachulskiej to Pudełko "Niezapominajka", służące do przechowywania przedmiotów związanych z przeszłością osób chorujących na demencję. Poprzez te przedmioty o wartości sentymentalnej, opiekunowie mogą dotrzeć do osób starszych i nawiązać z nimi kontakt. Pomysł zrodził się podczas różnych doświadczeń w opiece nad takimi osobami. Przed podjęciem studiów w Polsce kobieta pracowała w domu opieki w Wielkiej Brytanii.

Queen Silvia Nursing Award to stypendium ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa i osób będących na specjalizacji pielęgniarskiej.

W ramach konkursu studenci, którzy zaprezentują najbardziej kreatywne rozwiązania, usprawniające opiekę nad osobami starszymi, w tym chorymi na demencję, otrzymują stypendium o wartości 25 tysięcy złotych i półroczny staż, podczas którego mogą zdobyć doświadczenie w najważniejszych i najnowocześniejszych organizacjach medycznych.