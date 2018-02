Koniec awantury o generałów. Prezydent wręczy im awanse w święto "Żołnierzy Wyklętych"

kali23 godzinę temu Oceniono 9 razy 7

Wręczać awanse w dniu PRZEKLĘTYCH BANDYTÓW potrafią tylko PiSowskie ŚCIERWA!

PS

Kto upoważnił tzw. prezydenta do WYBORU nominacji?

Konstytucja mówi o WRĘCZANIU nominacji co nie oznacza to samo, że Prezydent

może mieć prawo WYBORU !!

Jest to równie jasne jak to, że Prezydent nie ma żadnego prawa do wtrącania się w operatywne zarządzanie armią !