Tęgi mróz lotem błyskawicy zmierza do Polski. Jest blisko. Synoptyk: "dotarł już do Smoleńska"

Koniec lutego i początek marca będą wyjątkowo zimne. Mróz nadejdzie z falą zimnego powietrza znad Syberii. Już teraz zimny front znajduje się kilkaset kilometrów od Polski, na wysokości zachodniej granicy Rosji.

Fala mrozu nad Europą Fot. Gazeta.pl

"Syberyjski mróz dotarł już do Smoleńska (teraz -20 stopni), czyli jest już tylko ok. 600 km od naszej wschodniej granicy. Mroźne powietrze będzie przemieszczać się dalej na zachód Europy" - napisał meteorolog TVN24 Tomasz Wasilewski.

W środę rano od Helsinek, przez Smoleńsk po wschód Ukrainy było -10, -11, a nawet -15 stopni. W Polsce na razie takich mrozów nie ma. O godz. 7 rano w temperatury w kraju wahały się od -3 do -7 stopni Celsjusza. Jednak to wkrótce się zmieni.

Mrozy nadejdą w okolicach niedzieli i poniedziałku, będą szczególnie odczuwalne we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, ale obejmą całą Polskę. Ekspert prognozuje, że nocami na zachodzie i południu słupki rtęci wskażą -10, -12 stopni Celsjusza, w kotlinach górskich poniżej -15, a w części północno-wschodniej -15, a nawet -20 stopni.

Na szczęście nie czekają nas aż takie mrozy jak w zachodniej Rosji, Białorusi czy Estonii, gdzie w połowie przyszłego tygodnia będzie nawet -25 stopni Celsjusza.

Pogoda na marzec: nagłe ocieplenie stratosferyczne

Jak tłumaczy dr Mieczysław Sobik, za nagłe obniżenie temperatury odpowiedzialne jest zjawisko nazywane nagłym ociepleniem stratosferycznym, które właśnie zaczyna następować. Stratosfera to warstwa atmosfery, znajdująca się bezpośrednio nad troposferą, czyli warstwą, w której żyją ludzie. Stratosfera zaczyna się ok. 10-15 kilometrów nad powierzchnią Ziemi.

- Dolna stratosfera jest warstwą zimną, ale w nietypowych sytuacjach dochodzi tam do bardzo istotnego podgrzania stratosfery. To ocieplenie prowadzi w konsekwencji do osłabienia tzw. wielkiego wiru polarnego, który występuje w troposferze - tłumaczy dr Sobik. Wir przenosi powietrze od strony Oceanu Atlantyckiego w kierunku kontynentu. Jeśli jest intensywny, do Polski trafiają ciepłe masy powietrza. Jeśli wir się osłabia, dopływają do nas masy powietrzne z innych kierunków, głównie wschodniego i północnego, a to prowadzi do ochłodzenia.