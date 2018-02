Ustawa o IPN jest, ale na razie nie działa. Do czasu wyroku trybunału nikt nie usłyszy zarzutów

jurek4491 4 godziny temu Oceniono 14 razy 10

PiS da wrzeszczała że każda ustawa będzie lądować na końcu kolejki , no to jak tak to rozstrzygnięcia doczekamy się za jakieś 5 - 7 lat .

Karczewski ględzi że chociaż weszła w życie nie będzie stosowana ( została opublikowana w Dzienniku Ustaw ) , co to jest do k.rwy nędzy , ta ustawa obowiązuje czy nie .

To jest chyba jakiś kabaret , strażnik konstytucji ją podpisuje i kieruje do trybunału co oznacza że nie ma zielonego pojęcia , jest ona konstytucyjna czy nie jest , to są chyba jakieś jajca a nie tworzenie prawa .