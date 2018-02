"GP": ktoś majstrował przy skrzydle Tu-154 przed wylotem. Macierewicz już wszystko wytłumaczył

glencok 5 godzin temu Oceniono 130 razy 124

Szok! Sensacja! Na lotnisku ktoś coś robi przy samolotach??? I macier, jeszcze sprawdź co za podejrzaną substancję wlali do tajemniczych zbiorników do samolotu. Podobno jest ŁATWOLPALNA!!!! A nie jest tak że samoloty tylko przylatują i odlatują i nikt ich nie dotyka? Poziom wyborców pisu jest żenujący. A najlepsze jest to, co potwierdzał sam antek w rozmowach prywatnych że dla niego te bzdury to cyniczna gra polityczna i w żaden zamach on nie wierzy