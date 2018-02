Finał jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich lat. Zabijali nie pytając o pieniądze

zec wczoraj Oceniono 10 razy 8

W wyniku apelacji sąd uchylił wyroki dożywocia wobec W i G.

No i tak się ta bajka kończy? Może będzie ciąg dalszy bo ja popuszczam z napięcia. Skąd się wzięła odrzucona kasacja o której wspomnieliscie na początku?

Ten tekst dowodzisiaj niezbicie, że nie czytacie własnych wypocin. To forma reklamy?

Ja bym tego "redaktora" który to napisał, jeszcze dzisiaj vyyebał z roboty.