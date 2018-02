Fala mrozu zbliża się do Polski. Wkrótce kulminacja. A marzec szykuje niespodziankę [POGODA]

Kulminacja mrozu nastąpi w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz z poniedziałku na wtorek - podaje znany synoptyk Tomasz Wasilewski. Jak określa, to wtedy na wschodzie kraju może być nawet -20 st. C w nocy. W pozostałej części Polski cieplej - "tylko" około -15 st. C.

Czy na ulice miast wrócą dawno nie widziane koksowniki? Te pojawiają się, kiedy temperatura w dzień spada poniżej -20 st.C, więc raczej nie ma na co liczyć. Na przystankach komunikacji miejskiej zapewne trochę zmarzniemy.

Pogoda na wtorek

A jak będzie wyglądać pogoda we wtorek? Według prognoz IMGW poranek znów mglisty w części kraju, więc uważajcie na drogach. Na północy Polski pochmurno, ale możecie liczyć na przejaśnienia. Śnieg może spaść na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Będą to raczej słabe opady.

A temperatury? Najcieplej ma być na zachodzie Polski: do 4 st. C, w centrum około 2 st. C, najzimniej na południowym-wschodzie, nawet -2 st. C.

Powietrze będzie złe w dużej części kraju. Smog wrócił do Warszawy, dziś warunki do aktywności na świeżym powietrzu będą tam słabe. Ale póki co najgorszym powietrzem oddychają mieszkańcy południa Polski. Bardzo zła sytuacja od rana w Dąbrowie Górniczej i Nowym Targu.

Pogoda na marzec

Czekacie na wiosnę? To na pewno zainteresuje was informacja, że marzec szykuje dla nas niespodziankę. Zgodnie z najnowszą amerykańską prognozą pogody w Polsce ten miesiąc będzie zimniejszy od przeciętnego - podaje prezenter TVN Meteo.

Na to, że zima zostanie na dłużej w Europie wskazują też prognozy Met Office, czyli służb meteo w Wielkiej Brytanii. Na zimę czekają też w USA:

A na koniec jeszcze mroźna ciekawostka pogodowa od Karkonoskiego Parku Narodowego. - W Karkonoszach można zaobserwować wiele rodzajów lodu, ale stosunkowo rzadko widywany i mało znany jest lód włóknisty. Kryształy tego lodu rosną z gleby niczym rośliny. Przyrastają w formie igieł czy włókien od dołu i unoszą drobiny ziemi, piasku czy kawałki roślin - opisują pracownicy i pokazują na zdjęciach, jak to wygląda.