Martwy noworodek znaleziony w krzakach w Wałbrzychu. Policja zatrzymała dwie osoby

– Mężczyzna, który natknął się na zwłoki powiadomił pogotowie ratunkowe. Lekarz stwierdził zgon dziecka. W tej chwili na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora – mówił sierż. sztab. Marcin Świeży. Dlaczego doszło do zgonu dziecka? Kto zostawił noworodka w krzakach? To wyjaśni śledztwo. Jak informuje sierż. sztab. Marcin Świeży, około godz. 14 policjanci zatrzymali dwie osoby - 28-letnią kobietę i 46-letniego mężczyznę, którzy zostaną przesłuchani. To matka dziecka i jej konkubent.

– Nie ujawniliśmy na razie żadnych oznak wskazujących na przyczynę śmierci tego dziecka. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która wyjaśni przyczynę zgonu, a także przede wszystkim czy dziecko w ogóle urodziło się żywe i czy byłoby zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki – mówił w rozmowie z fakt24.pl Marcin Witkowski, szef prokuratury rejonowej w Wałbrzychu.