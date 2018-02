Kiedyś pisała, że Żydzi bawili się w gettach, dziś w TVP Info poleca lektury izraelskim politykom

lukasz_patrykus wczoraj Oceniono 42 razy 24

Polska to jednak kraj debili... jakby nie patrzeć

Największy polski naukowiec to Niemiec,

największy polski kompozytor to Francuz,

nawet wieszcz narodowy i największy poeta to Białoruski Żyd...

teraz, dzięki pisowskiemu "rządowi" i jego suwerenowi zaczynam rozumieć dlaczego