Grypa w Polsce zabija. W ciągu tygodnia zmarły cztery osoby. Lawinowo przybywa chorych w szpitalach

Ludzie chorzy lub z podejrzeniem grypy nie powinni być wpuszczani do przychodni i sklepów, itp. Tymaczasem polaczki łążą wszędzie, kichają, smarkają, roznoszą te swoje wydzieliny, co za durny naród. W japonii to nie do pomyślenia. Inna kultura, tam nawet kichanei na ulicy jest nie na miejscu. Ale w polsce jak najbardziej. Bucowatość rządzi.