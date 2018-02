Prokuratura wyjaśnia tajemniczą śmierć trzech mężczyzn pod Gorzowem. Znamy przyczynę zgonów

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie prok. Roman Witkowski podsumował najnowsze ustalenia śledczych w sprawie tajemniczej śmierci trzech mężczyzn w Kwiatkowicach. W poniedziałek przeprowadzono ich sekcję zwłok, po której ustalono, że bezpośrednią przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Jak przekazał w rozmowie z Gazeta.pl Witkowski, teraz przeprowadzone zostaną badania toksykologiczne i fizykochemiczne substancji, które zabezpieczono na miejscu. Przy mężczyznach znaleziono "nieokreślone substancje chemiczne" w postaci proszków i tabletek.

Tajemnicza śmierć pod Gorzowem

Sprawę w ubiegłym tygodniu opisywała "Gazeta Lubuska". W nocy z 16 na 17 lutego czterech mężczyzn, w tym dwóch braci, spotkało się w Kwiatkowicach w woj. lubuskim, gdzie urządzili sobie małą imprezę. Żona jednego z nich, nie mogąc dodzwonić się do męża, pojechała na miejsce, by sprawdzić, co się dzieje.

Na miejscu ujrzała czterech siedzących mężczyzn, a gdy pojawiły się służby oraz pogotowie, okazało się, że trzech z nich (dwóch 40-latków i 35-latek) nie żyło. Najmłodszy, 29-letni uczestnik imprezy, trafił do szpitala. Prokuratura czeka, aż poprawi się jego stan zdrowia, by mógł złożyć zeznania, mogące być przydatną informacją do wyjaśnienia śmierci jego towarzyszy.