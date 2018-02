Rozliczenie PIT 2017. Jak i do kiedy rozliczyć PIT w 2018 roku? Co się zmieniło?

Już niedługo kończy się termin rozliczenia PIT za 2017 rok. Od tego obowiązku nie można uciec, dlatego informujemy, jak uniknąć kolejek oraz co zrobić, aby wypełnienie dokumentów nie sprawiało problemów.

Rozliczenie PIT za 2017 – do kiedy i gdzie?

Jeśli chodzi o PIT-11 za 2017 rok, pracodawca musi go rozliczyć do 28 lutego. Zostało zatem niewiele czasu, aby złożyć stosowne dokumenty przez internet. PIT-11 musi też trafić do pracownika i to do końca lutego 2018 r.

Z kolei PIT-37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową w kraju i dotyczy ponad 80 procent podatników osiągających dochód na zasadach ogólnych (podatek 18 proc. lub 32 proc.). Deklaracja pochodzi zatem zarówno od osób będących na umowach cywilnoprawnych, jak i etatach. Ostatnim dniem, kiedy można rozliczyć PIT-36, PIT-37 i PIT-38 jest 30 kwietnia 2018 roku. Podatnik musi przy rozliczeniu pamiętać o przysługujących mu ulgach, dzięki czemu zapłaci niższy podatek.

Można rozliczyć PIT samemu, korzystając z bezpłatnego oprogramowania, które z łatwością znajdziesz w sieci albo jest dołączane do prasy. Można też, o czym wiele osób nie wie, wnioskować do urzędu skarbowego o rozliczenie naszego PIT-37. Taka możliwość istnieje do 16 kwietnia. Do tego trzeba złożyć przez internet wniosek PIT-WZ. Jak to zrobić? Ministerstwo Finansów podaje szczegóły >>>

Najważniejsze zmiany w PIT za rok 2017

Zmienia się ulga wprowadzona dla dawców krwi. Pomysłodawcom zależało na promowaniu krwiodawstwa. Rekompensata pieniężna przysługuje dawcy:

rzadkiej grupy w wysokości:

- za 1 litr pobranej krwi – 130 zł,

- za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych - 1 zł; który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:

- za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł,

- za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł,

- za zabieg uodpornienia dawcy: pierwszy – 50 zł, każdy kolejny – 25 zł,

- za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł,

- za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).

W tym roku kwota wolna od podatku rzędu 6,6 tys. zł będzie dotyczyła jedynie tych, którzy zarabiają maksymalnie 550 zł miesięcznie. W przypadku, gdy osiągnięty dochód to minimum 11 tysięcy złotych, kwota pozostaje niezmienna i wynosi 3 091 zł. Z kolei w sytuacji, kiedy podatnik osiągnie dochód rzędu 127 tysięcy złotych, to kwota wolna go nie obowiązuje.

Ponadto transakcji gotówkowych, których wartość przekroczy 15 000 zł, pomiędzy właścicielami firm nie będzie można wliczyć w koszty. Tym samym przedsiębiorca zapłaci wyższy podatek.

To ostatni rok, w którym podatnicy prowadzący działalność twórczą mogą korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do kwoty 42 764 zł. Dopiero przy okazji następnego PIT, za rok 2018 zmienią się zasady. Chodzi o podwyższenie limitu do 85 528 zł. Dotyczyć to będzie węższego kręgu osób - prowadzących działalność m.in. w zakresie architektury, muzyki, sztuki plastycznej, programów komputerowych, sztuki aktorskiej oraz publicystyki i literatury pięknej.

Więcej znajdziecie na stronie Ministerstwa Finansów >>>

Jak przekazać 1 procent podatku?

Warto pamiętać o możliwości przekazania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego. Jak przekazać 1 procent?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1 proc. podatku. Listę znajdziemy tutaj. Uwaga! Nie możemy przekazać 1 proc. na kilka organizacji.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38. W odpowiedniej rubryce wpisujemy nazwę organizacji, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać (nie może ona przekraczać 1% podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

W rubryce "inne informacje" możemy zamieścić, na jaki cel chcemy przekazać nasz 1 proc.