Episkopat ma sposób na pijaństwo Polaków. Ten pomysł niektórym może się nie spodobać

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości zaprezentował program walki z alkoholizmem i upijaniem się, który, jak czytamy na stronie KEP, "ma być realizowany m.in. poprzez kampanie społeczne i edukacyjne oraz zaangażowanie instytucji kościelnych, państwowych i samorządowych".

W Narodowym Programie Trzeźwości znalazły się propozycje, które mają doprowadzić do "zmniejszenie spożycia alkoholu, skali upijania się i akceptacji dla upijania się".

Jedną z propozycji duchownych jest podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej, czyli "uzyskanie realnej abstynencji dzieci i młodzieży do 21. roku życia". Twórcy dokumentu powołują się regulacje w Stanach Zjednoczonych, gdzie osoby do 21. roku życia nie mogą kupować alkoholu.

Narodowy Program Trzeźwości. Założenia

To niejedyny pomysł Episkopatu. Duchowni chcą również ograniczenia dostępności napojów alkoholowych poprzez ograniczenia dot. zezwoleń na obrót, ograniczenia marketingowe i reklamowe, wpływ na ceny i podatki.

W dokumencie czytamy również, że grupą podwyższonego ryzyka problemów alkoholowych są studenci uczelni wyższych.

"Należy zalecić szkołom wyższym objęcie wszystkich studentów skuteczną profilaktyką od początku studiów. Należy zakazać, w odpowiednim trybie prawnym, sponsorowania juwenaliów i innych imprez studenckich przez przemysł alkoholowy"

- zalecają duchowni.

Alkoholizm wśród Polaków. Statystyki

Według szacunków Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ok. 600-800 tys. Polaków może być uzależnionych od alkoholu, a ok. 2-3 mln go nadużywa.

Koszt leczenia schorzeń wywołanych przez długotrwałe picie to nawet 10 mld zł rocznie.